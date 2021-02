Věřili byste, že nebyla několik let u kadeřníka? Kateřina Brožová se zvládá ostříhat a nabarvit sama doma

Kateřina Brožová Super.cz

„Nezdám se, ale jsem vlastně taková vesnická žena. To jenom ve městě jsem načančaná. Kdysi dávno jsem stříhala a barvila celou rodinu a kamarádky, myslím, že jsem v tomhle poměrně zručná, čímž se ale nechci plést profesionálům do práce,“ prozradila Super.cz s úsměvem.

S věkem také mnoho žen rádo využije pomoci plastických chirurgů a herečka se této možnosti do budoucna nebrání. „Jak běží čas, tak člověk samozřejmě takové myšlenky má, ale pokud by k tomu někdy došlo, tak bych to určitě neříkala veřejně,“ rozesmála se blondýnka.

„Myslím si, že dnešní trend je o kultu mládí a dokonalosti, byť třeba my jako divadelníci to máme úplně jinak, ale řekla bych, že pokud je nějaká úprava vkusná, má pomoct dobrému pocitu, pak je to asi v pořádku,“ dodává Kateřina Brožová. ■