Markéta Plánková by mohla zamířit do školství. Změnu profese zvažovala už před koronou

Markéta Plánková (42), provdaná Častvaj, žije s manželem a dvěma dcerami mimo hlavní město v rodinném domku se zahradou. Do Prahy zavítá jen výjimečně, například jako nyní, když se v rámci kadeřnického školení mohla nechat hýčkat profesionály v luxusním salonu. Po ruchu velkoměsta se jí nestýská.

„Jedu do Prahy ráda na návštěvu, užiju si to, ale strašně ráda se vracím zase zpátky do lesů a přírody,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro Super.cz

Dcery Agáta (14) a Julie (10) jsou studentkami základní školy, ale distanční výuku zvládají v rodině bez potíží. „Jsou to velké slečny, zvládají to samy a moc mě k tomu nepotřebují,“ usmívá se herečka.

Starší dcera Agáta už je ve věku, kdy o sebe začíná pečovat, a jak nám Markéta v rozhovoru potvrdila, chodí si k mamince pro šminky. „Je v tom zběhlejší než já, řekne mi třeba: ,Mami, tohle nemůžeš, takhle se to už nedělá.' Na vlasy má taky svůj specifický názor a já jí v tom nebráním. Když má nějakou vizi, tak jí v tom pomůžu a radši ji vezmu do kadeřnictví, než aby si vlasy z nějakých levných barev sama zničila,“ vysvětluje.

Markéta Plánková je televizním divákům známá z mnoha seriálů jako Rodinná pouta, Ordinace v růžové zahradě, První republika nebo Krejzovi. Od natáčení si dala pauzu a užívá si rodinného života. Stejně jako ostatní umělci, i ona se začala poohlížet po jiné profesi. „Napadlo mě to už dávno před koronou. Už asi dva roky zpátky jsem řešila, že bych odešla z toho mého zaměstnání nezaměstnání, ale je to pořád otevřené,“ říká. V úvahu připadá práce s dětmi.

„Původně jsem vystudovaná učitelka hudby, takže bych se mohla vrátit do základní umělecké školy a učit děti na akordeon a na piano,“ dodává s úsměvem blondýnka. ■