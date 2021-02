Koho měla Ivanka Devátá mezi dvěma manželstvími s Vinklářem? Šlo o nedávno zesnulého, neméně populárního kolegu!

Ivanka Devátá Michaela Feuereislová

Poprvé se vdávala ve 24 letech za Miloše Hlavicu (✝81), kolegu z pražského Realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Narodil se jim syn Marek (60). „Miloš byl strašně hodnej, nepil, nekouřil. Jenže byl takovej kliďas, předvídatelnej. A já na takovou dokonalost asi nebyla stavěná. Nudila jsem se,“ přiznává. A tak začala pokukovat po někom zajímavějším, zábavnějším.

Tehdy jí do cesty vstoupil Josef Vinklář. „Kdyby to nebyl Pepek, stejně bych se nechala sbalit někým jiným. Akorát jsem mohla šáhnout líp,“ se smíchem komentuje volbu životního partnera.

Pohledný herec, který nikdy neměl nouzi o ženy, půvabné blondýnce učaroval. A proto spořádaného otce rodiny vyměnila za bohémsky založeného Vinkláře. Ten byl v té době již rozvedený a z prvního manželství s herečkou Janou Dítětovou (✝65) měl syna Jakuba (65).

Za společensky založeným idolem odešla s dvouletým synem. Po jejím rozvodu se vzali, a zatímco manželova hvězdná kariéra nabrala obrátek, Ivanka se upozadila. I když spolu měli syna Adama (50), prožívala život jako na houpačce. Vinklář rád flámoval s kamarády, utíkal za jinými ženami, nepřišel domů i několik dnů… Na konci manželství, které trvalo 12 let, se Devátá přímo v divadle zhroutila a skončila na psychiatrii.

Pár se rozvedl a herečka posléze prožila vášnivý milostný román. Celá léta nikdo nevěděl, o koho šlo. Jen to, že kvůli dotyčnému se druhý exmanžel užíral žárlivostí a začal ji uhánět.

Když se Super.cz zmínil o tomto vzplanutí, Ivanka si jen povzdechla nad nedávným úmrtím herce Ladislava Mrkvičky (✝81). „On se nerad vracel do minulosti. Já ho měla mezi druhým a třetím manželstvím. Trvalo to rok a šlo o velkou vášeň,“ přiznala. A dodala, že už žije pouze její poslední láska, velká, ta první. „Jaroušek, inženýr, profesor z Brna, s nímž jsem kdysi chodila na gymnázium, i když on do vyššího ročníku.“

Láska s Mrkvičkou skončila, protože Vinklář vyvinul silný tlak i přes děti. Nakonec se opět vzali. Jenže vše skončilo ve starých kolejích. Jejich druhé manželství vzalo za své po pěti letech. „Bylo mi osmačtyřicet, neměla jsem téměř nic, nabídky na role skoro žádné, ale konečně jsem se cítila svobodná,“ shrnuje své milostné peripetie Ivanka Devátá, která od té doby žije bez muže. ■