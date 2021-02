Ztrácí se mi slovní zásoba, přiznala hvězda Vyprávěj: Krásná herečka má obavy z natáčení s Karlem Rodenem

Jana Bernášková Super.cz

S herečkou Janou Bernáškovou (39) jsme si povídali poté, co natáčela rozhovor pro pořad své kolegyně Milušky Bittnerové (43). Po hodně dlouhé době se prý hodila do gala a nalíčila. A po minimálně stejně dlouhé pauze se chystá i na natáčení, dokonce jako partnerka hereckého barda Karla Rodena (58).

"Že bych šla někam pracovně, to se mi nestalo už pomalu osm měsíců. Taky jsem byla pořádně nervózní, jak to dám všechno dohromady, protože člověk není úplně socializovaný, vytrácí se mu i slovní zásoba a je znovu jako na mateřské dovolené. Nedokážu si představit, jak se budeme vracet na jeviště," řekla Super.cz herečka.

Oproti jiným maminkám má aspoň tu výhodu, že syn je v 1. třídě, kde momentálně není distanční výuka. "Moct ho dát do školy byla velká radost pro nás i pro něj. Stačí, že máme na distanční výuce Justýnu, ale ta je v 8. třídě, tak to zvládá sama. Pro nás je to obrovská úleva, protože si s manželem můžeme dělat svoje věci a trochu i pracovat," svěřila.

A jakou práci má konkrétně v této pro umělce složité době na mysli? "Manžel pracuje jako scenárista a producent, takže připravuje nějaké projekty. Zrovna píše pohádku a seriál. Má toho hrozně moc, včetně zahraniční koprodukce. A já píšu druhou knížku, ale mám i natáčení," vypočítala.

Z nabídky do filmu Ireny Pavláskové měla velkou radost. "Měl by být hotový na příští Vánoce. Je to strašně hezká komedie. Já budu hrát Lauru, galeristku, a jsem partnerka Karla Rodena, se kterým jsem ještě nepracovala. Je to herecká ikona, tak doufám, že si sedneme. Vždycky, když jdu na první natáčení, mám trochu obavu, zvlášť když mám točit s někým, koho neznám a hned první den máte hrát partnery. Je jasné, že tam nějaká obava je," doplnila s tím, že milostné scény ji prý s hereckým idolem nečekají. ■