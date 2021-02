Anna Slováčková se vyzpívala ze všech bolestí i strachů: Jak vznikaly písně na novou desku?

Anna Slováčková vydává desku. Super.cz

"Doufám, že křest proběhne někdy na přelomu dubna a května už naživo s lidmi. Online křest dělat nechci, mně se to nelíbí. Moc se mi nelíbí ani online koncerty, i když jsme jeden s kapelou udělali. Bavilo nás, že jsme si zahráli, ale chybí nám energie od diváků," vysvětluje.

Na nové desce se Anička z velké části podílela i autorsky, spolupracovala ale také s textařkou Patricií Fuxovou.

"Scházely jsme se a tvořily dohromady. Všechny písničky jsou ale napsané tak, že je tam velký kus mého já, takže v závěru nikdo nepozná, kdo co psal. Myslím, že kdo by mě chtěl poznat včetně mých nejtajnějších myšlenek, měl by si to cédéčko poslechnout," vyzpívala se ze všech niterných pocitů, jak dlouze vysvětluje i v našem videu.

Kromě tvoření písniček se Anička věnovala i vymýšlení merche, který je prý velmi originální a sama na schůzku s námi dorazila s čepicí a batůžkem z vlastní kolekce. ■