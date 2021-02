Simona ze Svatby na první pohled odmítla Radka, ale sama nezůstala. Jak to má s muži a co říká na Františka?

Simona Míková Foto: archiv S. Míkové

Radek si ale velmi brzy našel přítelkyni, a sama není ani Simona. „Radkovi jeho novou přítelkyni moc přeju, snad jsou šťastni a vydrží jim to. A já? No asi mohu říct, že se nějakou chvilku s někým vídám, podrobnosti si ale nechám pro sebe,“ řekla Super.cz pohledná blondýnka, která by se podle řady diváků hodila k Františkovi. S ním to ale Simona netáhne.

„František je sympaťák, ale vzhledem k tomu, že jsme se potkali pouze jednou, a to na společné večeři párů, nedokážu posoudit, zda bychom si spolu rozuměli i v delším časovém horizontu, a tedy zda bychom se k sobě hodili,“ míní Simona.

Na svého televizního ženicha Radka vzpomíná v dobrém. „Občas si s Radkem napíšeme, ale v častém kontaktu nejsme, nepřeje tomu ani dnešní lockdown doba, jinak věřím, že už bychom měli vyčerpané vstupy na motokáry, které nám ještě od léta zůstaly,“ říká.

Radek se mezitím spřátelil s kolegou ze Svateb Reném. Společně se chodí otužovat, ale Simona se k nim stejně jako Petra nepřidá. „Na otužování mě nelákal Radek, ale René, a toho jsem zdvořile odmítla. Nejsem úplně fanoušek studené vody,“ má jasno.

Zatímco soutěžící Natálka Mykytenko, měla pocit, že byla ve "Svatbách" nucena tak trochu hrát, aby show byla pro diváky zajímavá, Radek ani Simona prý nic hrát nemuseli. „Já jsem byla ze 100 % autentická, nikdo mi neříkal, co mám dělat, nebo co mám říkat, takže v tomto naprosto souhlasím s Radkem. Oba jsme byli sami sebou a to, co jste viděli v TV, jsme byli ze 100 % my,“ zdůraznila sympatická brand manažerka. ■