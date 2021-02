Tři roky, kdy manžel Jiří Menzel (✝82) umíral, se o sebe nestarala: Olga Menzelová prozradila, co jí poradil psychiatr

Olga Menzelová Super.cz

Během let, kdy se starala o těžce nemocného manžela Jiřího Menzela (✝82), zapomněla myslet na sebe a zestárla víc, než si dokázala připustit. Že by měla myslet víc na sebe, doporučil Olze Menzelové (43) i psychiatr. Tak to teď dohání.

"Poslední tři roky jsem neměla čas na nic a na sebe už vůbec ne," svěřila Super.cz. "Kdybych to mohla celé zopakovat, tak to udělám znova, protože to byla výjimečná zkušenost a přes všechno to těžké a složité jsem ráda, že to tak bylo a všichni jsme to v tom týmu zvládli. Ale je jasné, že Jirka měl prioritu," míní.

"Je pravda, že se mě jednou psychiatr Radkin Honzák, u kterého jsem se byla poradit právě kvůli Jirkovi a mozku, zeptal, co dělám sama pro sebe. Byla jsme tím zaskočená a on mi řekl, že je strašně důležité, abyste, když se staráte o někoho nemocného, myslel i sám na sebe. Doporučil mi, abych si vedla deník a zapisovala si, že každý den tři věci pro sebe udělám. Deník si nevedu, ale myslím na to, a ty tři věci, i když jsou to třeba jen maličkosti, se dělat snažím," prozradila.

Začala dokonce navštěvovat zkrášlovací kliniku. "Slyšela jsem, že navštěvovat plastického chirurga je něco jako chodit k zubaři," podivuje se. Zatím to ale nepřehání a ani přehánět nechce. "Neznamená to, že do sebe nechám hned řezat. Jde spíš o soustavnou péči, zvlášť proto, že moje pokožka je problematická, jsem ekzematik. Je jasné, že stárnutí nezpomalíme, ani já ho v zásadě nechci zpomalit a nemám chuť vypadat jako nafouknutý míč," upřesnila.

"Myslím, že každá žena se cítí dobře, když v rámci možností dobře vypadá. To ale neznamená, že nechci mít žádné vrásky. Měla jsem mockrát příležitost být s Jirkou na večeři se slavnými hollywoodskými celebritami a tam člověk může velmi dobře vidět, jak nechce dopadnout. Nerada bych se takhle změnila," nechce stát umělou kráskou Olga a v našem videu popsala, jaké zákroky zatím podstupuje. ■