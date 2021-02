Věřili byste, že jí bude 37? Rusovláska Pavelková odhalila vnady a předvedla své sexy tělo, na kterém měsíc dřela

Romana Pavelková Foto: Jiří Šujanský

Do starého železa ještě rozhodně nepatří. To nyní dokázala Romana Pavelková (36). Finalistka soutěže krásy z roku 2007 na sobě pravidelně dře a za svoji figuru se vůbec nemusí stydět, což na nejnovějších provokativních fotkách předvedla.

„Letos to bylo moje první focení a doufám, že ne poslední,“ svěřila se Super.cz Romana, která se v roli modelky už moc neobjevuje, o to víc si to užívala. „Fotila jsem po delší době, pro kadeřnický salón, který vlastní moje kamarádka Lussi Bugner, a moc mě to bavilo,“ prozradila Pavelková, která je na snímcích neuvěřitelně sexy.

„Jelikož jsem fotila s Jiřím Šujanským, tak jsem se cítila skvěle. Ačkoliv v roli modelky nejsem moc často, stále mě to baví a naplňuje. Obzvláště když mám kolem sebe perfektní tým. Celá spolupráce proběhla v pohodové atmosféře,“ svěřila se Pavelková, kvůli odhaleným fotkám poslední měsíc dřela na své figuře.

A nutno říct, že se to vyplatilo. Romana předvedla pevnou a sexy figuru, kterou jí mohou závidět i mladší kolegyně. Jen málokdo by tak hádal, že tahle rusovlasá kráska letos v dubnu slaví své 37. narozeniny. ■