Dýchejte zhluboka! Nejkrásnější Češka a bývalka Bena Cristovaa zapózovala v průhledném sexy prádélku

Kateřina Kasanová Foto: Archiv K. Kasanové

Vítězka Miss Czech Republic 2017 Kateřina Kasanová (22) natáčela videoklip v opravdu sexy modelu. Na sobě měla jen průhledné krajkové bodýčko. "Natáčela jsem, jak fotím. Bylo to natáčení klipu Once pro americkou zpěvačku Anastasii Talley. Klip režíroval Antonín Herbeck," řekla Super.cz Kasanová.

Modelka kvůli celosvětovým omezením souvisejícím s covidem-19 sice nemůže cestovat do zahraničí, na nedostatek pracovních nabídek u nás si ale nemůže stěžovat. "V Česku mám i v této době práce dost, je to fajn. Když teď nejsou džoby v zahraničí, mám víc času na rodinu a kamarády, a to také není špatné," usmívá se.

"Snažím se brát celou situaci z té lepší stránky. Jak se říká: všechno zlé je pro něco dobré. Už dlouho si nepamatuji takhle krásnou zimu, tolik sněhu. Příroda mi teď přijde šťastnější," dodala jedna z našich nejkrásnějších modelek. ■