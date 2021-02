Rodina zveřejnila datum posledního rozloučení s hvězdou (✝71) Ulice. Zapalte za tatínka svíčku, přeje si dcera

Andrej Hryc Michaela Feuereislová

Hercova dcera Wanda Adamik Hrycová zveřejnila parte s černobílou fotografií tatínka. „Rozloučení s mým tatínkem bude v bratislavském krematoriu. Nevím, jaká budou platit protipandemická opatření v ten den, ale pokud to bude možné, rádi vás tam uvidíme. Pokud se vám to nepodaří, budu vděčná, pokud si na něj alespoň vzpomenete a zapálíte mu na jeho poslední cestě svíčku, děkuji,“ nechala se slyšet Wanda Adamik Hrycová, která s nemocným tatínkem byla do jeho posledních chvil.

„Poslední hodiny jsem ho držela pevně za ruku, poslední slova, která jsem mu řekla, byla - miluji tě, a poslední slova, která řekl on, byla - i já tě velmi miluji. Sbohem táto, děkuji za všechno, už nic nebude jako dosud,“ napsala na sociální síť v osudnou neděli.

Andrej Hryc se s akutní leukémií léčil od loňského dubna. Podstoupil transplantaci kostní dřeně a doufal, že se uzdraví. Na podzim se ale jeho stav bohužel zhoršil, zhubl, prodělal zápal plic a sužovaly ho také problémy se zrakem. Diváci znají Hryce například z filmů Tisícročná včela, Bathory, Příběh kmotra, Hodinový manžel nebo Kamarád do deště 2. Objevil se také v seriálech Dobrodružství kriminalistiky, Ulice nebo Černí baroni. ■