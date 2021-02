Eva Perkausová v plavkách na paddleboardu. Po akrobatickém kousku zahučela do vody

Eva Perkausová řádila na paddleboardu. Video: archiv E. Perkausové

„Je to tu opravdu kouzelné. Ovšem cestování v dnešní době s veškerými restrikcemi už není to, co bývalo. Myslím, že je to na delší dobu poslední dovolená, tak se ji snažíme užít se vším všudy,“ řekla Super.cz blondýnka, která předvedla svou figuru v plavkách.

A nejen to. Vyzkoušela si akrobatické kousky na paddleboardu! Moderátorka si dokonce troufla udělat na prkně stojku na hlavě.

Sice u toho zahučela do vody, ale i tak byl její výkon parádní. „Co vše se skrývá za fotkou,“ smála se blondýnka, která na Maledivách našla opravdový ráj na zemi a dovolenou si patřičně užívá. Kdoví, kdy se totiž k moři dostane příště… ■