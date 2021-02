Roman Tomeš slaví 33: Ve Slunečné mu připravili překvapení, dort s jeho idolem. Tuhle zpěvačku totiž miluje

Roman Tomeš dostal k narozeninám dort s fotkou svého idolu. Foto: archiv FTV Prima

I když svoji manželku Michaelu Tomešovou (29) miluje nade vše, v srdci Romana Tomeše (33) má stálé místo ještě jedna žena. Do zpěvačky Natalie Oreiro se zakoukal v jedenácti, když běžel seriál Divoký anděl. Byl i v jejím českém fanklubu. "O to úžasnější překvapení bylo, když jsem dostal na Slunečné k narozeninám dort s jejím portrétem," svěřil od neděle třiatřicátník Roman.

„Byla poslední klapka, konec natáčecího dne – a opravdu jsem to nečekal! Režisér dělal, jako že je nespokojený, a že se ještě záběr musí předělat, protože je tam chybička, a všechny tak vrátil na plac,“ popisoval herec, který v tu chvíli vůbec nic netušil. „Vtom se ale všichni vraceli s úsměvem, dortem a narozeninovou písničkou. Měl jsem co dělat, abych se nerozbrečel, protože jsem cíťa. Bylo to krásný a moc děkuju,“ vzkazuje.

„Kolegové se smáli a nevěřili, že je to možné, že mám takovou lásku, ale bylo to od nich milé, ne uštěpačné. Všem jsem dort samozřejmě nabídl a moc děkuji za to, že byl bezlepkový," doplnil Tomeš, který nemůže běžné pečivo jíst. "Fotku z dortu jsem si ale nechal a mám ji teď doma. Buď ji slupnu, nebo ji budu mít na památku,“ netuší ještě.

Natalia je pro Romana Tomeše celoživotní múza, takže byl doma klid, a navíc si herec myslí, že je jí Míša docela podobná. „Myslím si, že jsem si podvědomě podle ní hledal ženskou pro život – a Míša je takový divoký anděl,“ usmívá se Roman Tomeš.

Nad tím, že třiatřicítka je tu, přemýšlí. „Hraju Ježíše i Jidáše a musím říct, že jsem si na ta Kristova léta vzpomněl. Už mě občas něco bolí, neskotačím jako dřív, ale duchem jsem mlád. Přeju si hlavně zdraví pro svou rodinu a jednou, kdyby se náhodou zadařilo, tak bych chtěl s Natalií nazpívat česko-španělský duet. Toho se nechci vzdát a zkusím ji oslovit. I když to je spíš říše snů," uzavřel. ■