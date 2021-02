V 91 letech zemřel slavný kanadský herec který byl často představitelem šlechticů i skutečných historických postav

Christopher Plummer Profimedia.cz

V úctyhodném věku 91 let zemřel kanadský herec Christopher Plummer. Držitel Oscara za roli ve snímku Začátky naposledy vydechl ve svém domě v Connecticutu obklopen rodinou. Jeho manželka, se kterou strávil krásných 53 let, byla po jeho bohu až do poslední chvíle.