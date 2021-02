I Lucie Borhyová vyrazila do českých hor: Hvězda Televizních novin vede děti k aktivnímu životnímu stylu

Vyrazila na hory. Foto: archiv L. Borhyové

Jakmile má Lucie Borhyová (42) mezi vysíláním Televizních novin pár dní volna, vyráží s rodinou do přírody, a to v létě i v zimě. Oblíbená moderátorka nepotřebuje ostré špičky Alp, kam se ostatně ani není možné dostat, Lucka si užívala na zasněžených českých kopcích.

„Rádi jezdíme na hory a užíváme si zimních radovánek, ať už je to lyžování, sáňkování, nebo jen procházky. Pokud je tedy sníh,“ řekla Super.cz Lucie.

Že si letos přijde na své, stejně jako všichni milovníci sněhu, je tak jasné.

„Skoro celý týden svítilo sluníčko. To už je taková klasika, když chodíme do práce a děti do školy. Přijde víkend a vzbudíme se do mlhy a deště. To pak ale naštěstí přešlo ve sněžení, a tak jsme si to rychle vyrazili užít,“ uvedla Lucie, které na horách dělají společnost její děti Linda a Lucas.

Obě ratolesti vede k aktivnímu životnímu stylu. Syn už jezdí na běžkách, s dcerou Lucka dováděla na sáňkách. ■