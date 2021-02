Takhle dnes vypadá brýlatá šprtka z Country estrády: Pracuje ve zdravotnictví a je dvojnásobnou maminkou

Lenka Hraj Foto: archiv L.Hraj a Profimedia.cz

„Pracuji jako pomocná zdravotní sestra, nejsem kvalifikovaná. Pracuji na počítači, komunikuji s lidmi, vyplňuji žádanky, dělám covid testy,“ svěřila se herečka, hudebnice a dlouholetá členka Banjo Bandu Ivana Mládka (79).

Právě se zmíněnou hudební skupinou a kolegy z Country estrády nemůže kvůli covidu vystupovat na kulturních akcích.

„Hráli jsme každý víkend, všechny pátky a soboty, někdy i v týdnu. Je škoda, že teď nemůžeme vystupovat, protože kolegům bude pomalu k osmdesátce a trošku se bojím, aby se po covidové době chtěli vrátit do práce. Myslím si, že je to pro ně takový spokojený rok odpočinku. Ale Ivan je snad popožene, aby nezlenivěli,“ říká s úsměvem a nadsázkou.

Vystupování s kapelou a herectví zaměstnávalo Lenku Hraj naplno. „Celých těch 25 let jsem neměla potřebu dělat něco jiného. Tohle mě časově vytížilo a finančně to pro mě bylo dostatečné. Nyní se začínám poohlížet po něčem jiném, protože není možné čekat, až se kultura zase rozeběhne v plném rozsahu,“ přiznává. Zatím přesně neví, jaká jiná profese by ji lákala.

„O tom jsem zatím nepřemýšlela, pořád doufám, že se Banjo Band vrátí v plné síle zpátky do svého původního působení. Pokud ne, tak bych si musela najít jakoukoliv jinou práci, třeba i administrativu,“ dodává.

Lenka Hraj je mimo jiné vdanou dvojnásobnou maminkou. S manželem, který je taktéž hudebník, se seznámili díky společnému koníčku. V té době netušil, že randí s blonďatou brýlatou naivkou z televize.

„Seznámili jsme se zčásti ve škole a zčásti na jeho koncertu. Že mě už asi někde viděl, si uvědomil později. Dokonce byl rok předtím na našem vystoupení,“ svěřila na závěr. ■