Obletovaná modelka se doma předváděla. Žensky tvarované křivky ukázala v sexy bikinách

Demi Rose Profimedia.cz

Modelka moc dobře ví, v čem tkví její přednosti, a své ženské zbraně pravidelně nechává vyniknout v odvážných outfitech. Rodačka z Birminghamu se na sociálních sítích pyšní skoro 16 milióny fanoušků, kterým servíruje jeden sexy snímek za druhým.

Na své postavě přesýpacích hodin ovšem musí makat. Demi si udržuje svou plně tvarovanou postavu přísnou dietou, kterou zvládá dodržovat, i když hodně cestuje a má stále nabitý program.

Jak sama několikrát zmínila, i její přátelé ji označují za nejzdravějšího člověka, kterého znají. A jak sama tvrdí, jakmile by se cpala hlava nehlava, okamžitě by se to na ní projevilo, protože nepatří k dámám, které jsou díky genům hubené jako lunt, i když se přejídají. ■