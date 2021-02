Nechtěla už dál mrznout v Česku. Bývalka Jaromíra Jágra ukazuje půlky na Maledivách v soukromém bazénku

Veronika a Míra mají u své vilky k dispozici privátní bazén. Foto: archiv V. Kopřivové

Cestování pro ni není v koronavirové době zapovězené. Veronika Kopřivová (29) v první vlně pandemie vyrazila s partnerem Miroslavem Dubovickým do Řecka, před pár týdny odjeli pracovně do Lichtenštejnska. „Přítel tam musel kvůli pracovní schůzce, takže jsme spojili příjemné s užitečným a udělali si krátký výlet,“ svěřila se Super.cz.

Cesta na zasněžené alpské kopce ale bývalé partnerce Jaromíra Jágra nestačila, a tak odjela s partnerem k rovníku. Cílem cesty páru se staly Maledivy, země, kterou spousta turistů vnímá stále jako velmi bezpečnou.

Dovolené v teplých krajinách se nemohla dočkat. „Přiznám se, že už odpočítávám hodiny, kdy to zaklapnu a pojedu na dovču, kde budu několik dní řešit jen to, co si vezmu za plavky, jak se budu opalovat, co sem přidám za fotku, a co si dám k jídlu,“ zasnila se Veronika, která samozřejmě vystavila na odiv své přednosti. ■