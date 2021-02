Blonďatá šprtka z Country estrády přes půllitry na očích skoro neviděla. Co jí na to řekl oční lékař?

Lenka Plačková, nyní Lenka Hraj Profimedia.cz

„Vzpomínám na to hezky. Paradoxně byla mnohem větší sranda při natáčení než potom. V televizi je to okleštěné o naše vlastní zážitky a divák už vidí jen to, co bylo ve scénáři,“ svěřila se hudebnice, komička a dlouholetá členka Banjo Bandu Ivana Mládka.

Jak Lenka Hraj přiznává, každý v partě má své místo a úlohu, bez které by výsledný celek nefungoval.

„Vždy, když byl dlouhý náročný text, dostal ho Honza Mrázek, protože ten byl jako jediný schopný naučit se ho celý. Když šlo o krátký text, dal to sám sobě Ivan Mládek, protože se nikdy nic učit nechtěl,“ zasmála se herečka. „Když šlo o něco vulgárního nebo přisprostlého, to mohla říct jedině Libuna. No a když to bylo tak sprosté, že se to ani nedalo říct česky, tak to řekl Milan Pitkin maďarsky. Ivo Pešák měl své slogany na konci, které lidi milovali. Bohužel dnes už není mezi námi,“ dodává Lenka Hraj.

K naivní šprtce z Country estrády neodmyslitelně patří brýle s tlustými skly. Poznávají fanoušci Lenku na ulici bez nich? „To ani ne, ale často mě poznávají podle hlasu, asi mám nějaký výrazný ječák,“ směje se.

Kvůli brýlím docházelo během natáčení ke komickým situacím. „Je přes ně vidět jen tak na 30 centimetrů, když se díváte přímo rovně. Jakmile se podíváte do stran nebo nahoru a dolů, tak nevidíte nic. Jednou jsem takhle kolegovi srazila čelem kontrabas, který měl opřený o židli a jeho hlava čněla až mému čelu,“ podělila se o zážitek hudebnice.

Aby měla jistotu, že si rekvizitou neničí zrak, ujistila se u odborníka. „Na tohle konkrétně jsem se ptala u očního lékaře, který mi řekl, že těch pár minut, co je mám na očích, si zrak nezničím,“ vysvětluje.

Od natáčení uběhlo mnoho let, a tak se nabízí otázka, jestli by se Lenka Hraj nechtěla do televize se svou oblíbenou partou vrátit.

„Několikrát jsme jednali s televizí o výrobě pořadů, ale tím, že jsme byli velká skupina herců a štábu, které si Ivan chtěl nechat, bylo to pro televizi drahé. Chtěli levnější výrobu a už jsme se potom nikdy nedohodli,“ přiznává herečka a jedním dechem dodává, že si sama není jistá, jestli by se dal pořad se stejnými herci obnovit.

„Bylo by to fajn, ale na druhou stranu, všichni vypadáme po těch letech jinak a nevím, jestli není lepší nechat naše diváky v povědomí, jak jsme vypadali před dvaceti lety, než jim teď brát iluze,“ říká s dávkou humoru. ■