Zmizela ti prsa a měla bys sedět doma na zadku! Sestra Jakuba Prachaře to slízla za fotky v bikinách v Dubaji

Mariana Prachařová je kritizovaná, že si vyrazila na dovolenou do Dubaje. Foto: archiv M. Prachařové

Reakce svých sledujících by si za rámeček nedala. Sestra Jakuba Prachaře (37), influencerka a zpěvačka Mariana Prachařová (26) to pořádně slízla, když postovala fotografie z dovolené v Dubaji. Kritiky se dočkala kvůli tomu, že vůbec v době pandemie vycestovala, kde na to bere, a dotknout se jí mohla i poznámka, že jí poté, co zhubla a chlubí se vysportovanou postavou, jí zmizela prsa.

Mariana posbírala snad nejvíc nenávistných vzkazů ze všech známých tváří, které v posledních měsících vycestovaly na dovolenou do zahraničí. Sledující mimo jiné upozorňují, že právě v Dubaji otevřené turistice se hodně šíří nové mutace koronaviru. "Někteří jedinci trpí pocitem výjimečnosti, tím, že pro ně žádná opatření neplatí (ne, v současné době se nedoporučuje lítat nikam, pokud k tomu není důležitý důvod). Momentálně se všude šíří mutace koronaviru z JAR a Británie," píší mj. Marianě. "Někdo prostě musí cestovat, nevydrží chvilku sedět doma na zadku," navazují jiné reakce.

"Myslím, že by bylo rozhodně lepší nikam za hranice nejezdit, pak by se možná zmenšil nárůst nakažených a tady bychom neměli zakázaných tolik věcí," míní další sledující. "Nejsem egoistická pipka, tak holt na pár měsíců cestování omezím (včetně výjezdů do Špindlu) a budu doma. Ale chápu, že si Mariánka potřebovala odpočinout, když z home officu pracuje vlastně furt," začali se navážet i do její profese.

"Jen mi absolutně nejde do hlavy, z čeho to platíte? Nic netočíte, divadla jsou zavřená, práci např. v obchodě jste si nenašla (jako někteří umělci) a váš Instagram jsou jen videa z kaváren nebo ukázky toho, co dostanete za výrobky a kde cestujete," kritizují.

"Bohužel takové pipinky ovlivňují asi hodně holek, které mají nejspíš stejné IQ. Každopádně nabízené zboží takovými umělkyněmi nekupuji. A mít smyslem života sdílet nákupy, nákupní centra, bary apod. je opravdu velmi smysluplné, zvláště v době, kdy řešíme jiné problémy, hledáme dobrovolníky a finanční pomoc pro potřebné. Slečna se zařadila myslím mezi takové Lely Ceterové, Moniky Babišové a já nevím, jak se všechny ty sdílené celebrity jmenují, které se pohybují mimo reálný život," zaznělo také.

Mariana se to snaží nevnímat. "Mám skvělý hádky pod fotkami a ošklivý komentáře, ale ty se snažím ignorovat a nekazit si dovolenou," vzkazuje a vysvětluje, že cestování není tak nebezpečné, jak by to mohlo vypadat, už kvůli nutnosti testů a také nově povinné karantény, kterou nemá problém dodržet. Také dodává, že dovolená ani s placením PCR testů nevyjde draho. "Dubaj teď vyjde finančně líp než jindy, takže se to dá zvládnout," upřesnila. ■