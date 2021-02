Karlos Vémola brání před hatery vytetované obří silikony své snoubenky Lely: Zajímaly by mě jejich parády!

Karlos Vémola promluvil o svém tetování. Super.cz

Když si nechal vytetovat svoji snoubenku Lelu Ceterovou na paži, leckomu se to nezdálo. Prý jí nahá postava s obřími silikonovými ňadry není vůbec podobná. "Já tohle vůbec neřeším. Řešila to spíš Lela a akorát jí tím kazili radost," řekl Super.cz zápasník MMA Karlos Vémola (35).

To, že někdo pochyboval o podobě, má podle něj vysvětlení. "Bylo to vyfocené krátce po tetování, ještě opuchlé, zalepené páskou a krvavé. Je to maličký portrét a já si myslím, že se to moc povedlo, je to precizní práce jako všechno, co na sobě mám," soudí Karlos.

"Důležité je, že se to líbí nám a že vím, proč jsem si to nechal vytetovat. Protože každé tetování, které na těle mám, pro mě něco znamená, a i tohle pro mě něco znamená. Zajímalo by mě, jaké parády mají vytetované všichni ti, co nám píšou negativní ohlasy a místo profilovky mají fotku kočičky," dodává.

Společně s Lelou si nechali udělat i další tetování, lví hlavu na prstě. "Lva tam tedy máme déle, ale vzhledem k tomu, že já jsem věčně v pracovním procesu a hnedka po tetování jsem šel na trénink, tak jsem si ho omlátil. Teď jsem si ho nechal předělat. Nově k tomu máme písmenka, to si vymyslela Lela. Já tedy nevím, proč chtěla, abych si tam dal L, asi jako lev, ale to stejně každý pozná," smál se Karlos. ■