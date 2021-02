Nejupřímnější zpověď o konci manželství, ze které mrazí: Mašlíková promluvila o rozvodu a péči o syna!

Hana Mašlíková Super.cz

"Naše problémy trvaly delší dobu. Mnoho měsíců, rok určitě to trvalo. Dlouho jsem to zpracovávala. Odhodlat se manželství ukončit bylo hrozně těžký," řekla Super.cz Mašlíková.

"Aktuálně se opravdu bavíme o rozvodu, řešíme finální věci. Pro oba to není lehký, máme spolu syna. Já ale nevím, jestli je dobré zůstávat spolu kvůli tomu, že spolu máme dítě. Myslím si, že když nebudeme spokojeni my dva, tak to vycítí i dítě," vysvětluje moderátorka.

Problémy cítili oba dva, návrh manželství definitivně utnout ale vyšel z úst Mašlíkové. "Rozhodnutí je hlavně moje. Vzájemně jsme se trápili. Čtrnáct dní to bylo fantastický, týden to bylo špatný. Bylo to trápení. Když začnou hádky a vnímá to i dítě, tak nad tím začnete přemýšlet. Andreásek už to vnímal," zdůrazňuje.

Přiznává, že je to pro ni velmi těžké období. S Andrém ještě před vztahem byli léta nejlepší přátelé. "Přemýšlím nad tím, říkám si, jestli to nezvládneme. Ztrácím manžela a kamaráda. Je to těžký. Ale vím, že to pro nás oba takto bude nejlepší," krčí rameny.

Syna André vídá, kdykoli mu to čas dovolí. "André je s ním téměř denně, snažím se mu vyjít vstříc. Snažíme se, aby to malej co nejméně pociťoval," vypráví.

"O střídavé péči jsme se ani nebavili, André celé dny trénuje. Budeme si vycházet vstříc. Když André bude mít čas, tak já mu samozřejmě malého dám. I když to bude každý den," dodala moderátorka. ■