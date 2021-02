Heidi Janků úsměv neztrácí ani se zraněním: Na ledě si ruku nejen vykloubila, ale má dokonce dvě zlomeniny

Heidi Janků Super.cz

„Uklouzly mi nohy a sedla jsem si na ruku. Byla jsem úplně střízlivá,“ řekla Super.cz s humorem zpěvačka. „Bylo to ve Špindlerově Mlýně, a protože jsem byla s holkama domluvená, že půjdeme ještě sáňkovat, tak jsem s tím ještě sáňkovala. A nakonec jsem v nemocnici zjistila, že ruka je zlomená,“ svěřila se se svým zranění Heidi, která si ruku sama obvázala a užívala si zimních radovánek dál.

Zranění má ale poněkud komplikované. „Včera mi paní doktorka potvrdila, že mám dvojitou frakturu, takže mám kosti zlomené dvě. Měla jsem ji i vykloubenou, takže mi ji narovnávali. Takže jsem si ten výlet užila, ale sáňkovala jsem, a to i druhý den s dlahou,“ svěřila se Heidi, která je opravdu nezmar a nezastaví ji ani zlomenina.

„Není to dobré, ale je to levá ruka a zvládám úplně všechno,“ svěřila zpěvačka, kterou nyní čeká rekonvalescence. Z toho není příliš nadšená už i proto, že se před pár měsíci vrhla do nové činnosti. „Na podzim jsem začala vyrábět z korálků náramky. Spíš pro své známé a abych zabavila hlavu a využila čas. Pak mě to přestalo uspokojovat a začala jsem vyrábět andílky a vánoční hvězdy, a nakonec jsem se domluvila s kamarádkou a docela dost jsem jich prodala. Nikdy mě nenapadlo, že budu něco takového dělat,“ svěřila se nám zpěvačka, která své umělecké činnosti dala ještě jiný rozměr.

„Stala jsem se Dobrým andělem a z každého prodaného kusu jsem posílala peníze na nadaci. Měla jsem v plánu udělat kolekci náramků na Valentýna, ale to se nepovede, tak možná na MDŽ,“ řekla se smíchem zpěvačka, kterou nyní především čeká několikatýdenní rekonvalescence se zlomenou rukou. ■