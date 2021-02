V tomhle útulném domě za Prahou žije už 22 let: Markéta Mayerová ukázala domácnost, kterou průběžně obměňuje

Markéta Mayerová nás pozvala domů. Super.cz

Už 22 let bydlí moderátorka Markéta Mayerová (53) v útulném domě na okraji Prahy. A neměnila by. "Leda snad za hausbót, ale to je spíš takový sen do příštího života," svěřila Super.cz , když jsme k ní přišli na návštěvu.

Když domů k Markétě vejdete a usadíte se v kuchyni, už se vám ani nechce odcházet. Většina zařízení i design je jejím dílem. "Dokonce jsem si navrhla i kuchyni, protože se mi žádná nelíbila. A vidíte, podle té mojí čmáranice pořád ještě funguje. I když bych ráda změnila barvu," řekla nám moderátorka, která zařízení čas od času upraví, ale základní věci zůstávají.

"Jídelní stůl jsme s dcerou objevily společně a zamilovaly se do něj tak, že jsem neváhala a nechala vyměnit podlahu, protože ta původní korková se k němu vůbec nehodila. Anebo sedačka. Je tu už téměř dvacet let, dala jsem ji přečalounit a nikdy bych se jí nevzdala, protože nic pohodlnějšího neexistuje," vyprávěla.

Markéta miluje umění a design, sama s ním koketuje. Jejím dílem jsou některé poličky i skříňky a namalovala i obrazy, které visí v přízemní obytné části. "Jednu dobu jsem si řekla, že zkusím malovat, tak jsem si to udělala pro radost. A pak mi bylo líto, že by měly být obrázky šoupnuté někde za skříní," vysvětlila.

Postupem let se z ní stává i šikovná zahradnice, důkazem jsou pokojové květiny, které jsou skoro všude. Stará se i o zahradu. "To je ale spíš z úleku a z donucení, protože jsem nikdy zahrádku nechtěla. Vyplynulo to, protože v době, kdy jsme bydlení pořizovali, vyšel dům levněji než byt. Pořád zkouším, kdo vyhraje, když něco sázím. Jestli se to ujme, anebo ne. Třeba louku jsem zakládala už třikrát a pokaždé špatně. Je to pro mě výzva," přiznala.

Jak to u Markéty Mayerové doma vypadá, se můžete podívat ve videu a v bohaté fotogalerii. ■