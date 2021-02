František Nedvěd pokračuje v léčbě rakoviny: Doufám, že až se to doléčí, vrátí se mi hlas

František Nedvěd Foto: Martin Hykl CZECH NEWS CENTER / CNC / Profimedia

„5. ledna jsem dokončil chemoterapii, byl jsem jen čtyřikrát, protože pan doktor mi doporučil, abychom pokračovali s léčbou dál, ale už bez chemoterapií. Budu teď chodit na ozařování, kde budeme léčbu dokončovat,“ řekl nám zpěvák.

V současné době se mu stěží hovoří, zákeřná nemoc totiž ovlivnila jeho hlasivky. „Je tam ještě nějaký zbyteček, který utiskuje hlasový nerv, který tudy prochází. Doufám, že až se to doléčí, hlas se mi vrátí. Zlepšení hlasu je zatím nepatrné, i když zaplať pánbůh, že mluvím aspoň takhle,“ pokračuje.

František Nedvěd je rád, že má chemoterapie za sebou. Jak známo, nejde o nic příjemného a podepsaly se i na jeho váze. Kromě toho má zpěvák další zdravotní omezení z minulosti.

„Bylo mi z chemoterapií dost často nevolno, nevěděl jsem, od čeho to je, protože mám ještě cukrovku a jsem po operaci srdce, takže se hrozně špatně odhaduje, co je příčinou. V noci dobře spím, jen jsem shodil 5 kg na váze, protože nemám takovou chuť k jídlu, jako jsem měl předtím,“ vysvětlil Super.cz Nedvěd.

Snaží se být trpělivý a neztrácet optimismus. Velkou oporou je mu rodina, která ho v nelehkých chvílích nabíjí pozitivní energií. „To je úplně to nejlepší, co mám. Když potřebuju, tak mě syn odveze kamkoliv autem. Manželka se o mě stará, snacha se o mě stará, vnučky sem chodí na návštěvu, takže jsem spokojený. To jsou nádherné chvíle, které jsou trošku k neudržení, ale vždycky se vrátím v mysli k zpátky k tomu, že budu zase zdravý a doufám, že budu moci zase zpívat,“ dodává s radostí a pokorou.

Na závěr nezapomněl ani na své příznivce, kterým posílá pozdravy. „Děkuji mockrát za podporu.“ ■