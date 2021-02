Markéta Plánková kdysi udávala trendy: Fanynky Ordinace se podle ní nechávaly stříhat!

Markéta Častvaj Plánková Super.cz

„Přiznám se, že už ani nevím, jak ty moje vlasy vypadají. Cítím se dobře ve všech barvách, ty zrzavé byly fajn, když to nebyl moc oranžový odstín. Vždycky se mi líbily tmavé, ale ty mi moc nejdou. Okamžitě mi vylezou kruhy pod očima,“ prozradila Super.cz herečka.

Největší ohlasy měl jeden z účesů, se kterým nastoupila do nekonečného seriálu. Mezi divačkami se její střih stal hitem. „Bylo to v době natáčení Ordinace v růžové zahradě, když jsem tam nastoupila jako Magda Tárová. Měla jsem sestříhané mikádo na podkovu. Kadeřnice říkala, že za tu dobu přišlo spousta zákaznic, které to chtěly přesně tak, jako to má Tárová,“ pochlubila se kráska.

Kromě Ordinace se Markéta Plánková objevila i v řadě dalších oblíbených seriálů, například v Rodinných poutech, První republice, Mordpartě nebo Krejzových. Nyní si dává od seriálů pauzu.

„Měla jsem dost hektické období, Krejzovými to skončilo. Bylo to taky náročné, ale krásné období. Potom jsem si řekla, že si dám pauzu. Ty seriály, co se teď dělají, mě moc neoslovují a myslím si, že mi teď trošku vyhovuje být doma,“ dodává dvojnásobná maminka s úsměvem. ■