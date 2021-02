Exmanžel Slávek Boura, s nímž má tuto krásnou dceru, ji do seznamky nepřizval: Čím se živí hvězda Rande Markéta Mayerová?

Markéta Mayerová svěřila, čím se teď živí a jak žije. Super.cz

"Sice nejsem na klasické televizní obrazovce, ale natáčím videa, která se zaměřují na hobby, zahradu nebo bydlení. Kromě toho také chodím na návštěvy k hercům, zpěvákům nebo architektům a povídám si s nimi o jejich bydlení. K tomu také píšu, dělám časopis. V rádiu, kde jsem pracovala, momentálně nejsem, i když je to moje celoživotní láska. Pokud by mě mělo ještě někdy potkat, hlásím se, že jsem pro," shrnula Markéta, čím se teď živí.

"Samozřejmě člověk sahá do úspor, i do takových, o nichž si myslel, že je v životě nepoužije a byly na něco úplně jiného. Doba je zlá. Střádám kousek ke kousku, aby bylo na ty složenky. Jsme na tom teď všichni stejně. Ale tím, že teď člověk nikam nemůže, zjistí, že za měsíc spotřebuje méně peněz než dříve," nestěžuje si moderátorka.

Aktuálně ve svém životě žádného muže nemá. Žije s dcerou, která studuje vysokou školu designu, a fenkou labradora Čokoládou. "Teď nejsem zamilovaná, ale těším se, až budu. Jaro se blíží a já to nevzdávám," dívá se na budoucnost optimisticky Mayerová. Smířená je i s tím, že se momentálně nic nedá plánovat. "Zní to jako hrozné klišé, ale můj plán je radovat se z každého dne," svěřila.

Zeptali jsme se jí i na jejího bývalého muže, se kterým se vzhledem k tomu, že spolu mají dceru, stále vídá. "Je to táta mojí dcery, tak spolu samozřejmě vycházíme. A to, že mi nenabídl spolupráci na pořadu, mi vůbec nevadí. Zajímám se o úplně jiné věci, než je seznamování. Držím mu samozřejmě palce, ať mu to vyjde. Mě už spoustu let víc těší design a věci s ním spojené, jdu úplně jiným směrem," uzavřela.