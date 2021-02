Takovou pauzu nepamatuje: Jan Hřebejk se po 14 měsících vrhnul opět do práce a točí nový seriál

Jan Hřebejk se opět pustil do natáčení. Foto: Julie Vrabelová/Barletta

„Do natáčení jsem se pustil po 14 měsících, nikdy jsem neměl takovou pauzu,“ svěřil se Super.cz Jan Hřebejk, který pracuje na čtyřdílném komediálním krimi seriálu Pozadí událostí. „V roce 2019 jsem toho točil až moc, souhrou okolností, takže kdyby ta pauza nebyla spojená s takovými nepříjemnými okolnostmi, tak by mi to nevadilo, ale jsem rád, že jsem se opět pustil do práce,“ řekl režisér.

První klapka nového seriálu padla 25. ledna. Točit se bude v Praze a Olomouci a na novém televizním projektu spolupracuje Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským a Michalem Sýkorou. „My jsme tenhle seriál měli točit v květnu loňského roku. Tehdy jsme byli ve vrcholných přípravách, když nastoupila epidemie. Sice s několikaměsíční pauzou, ale konečně jsme se do toho pustili,“ svěřil se režisér. V hlavních rolích seriálu se představí Jitka Čvančarová, Petra Hřebíčková nebo Martha Issová.

„Nikdy nepíšeme přímo pro herce. S Marthou jsem ještě nepracoval, speciálně třeba Jitka Čvančarová se objeví v pro ni neobvyklé roli,“ svěřil režisér a dodal. „Napsal to Petr Jarchovský, já to cítím jako komedii, má to i detektivní zápletku, a vše se točí kolem vztahu mezi studenty a profesory,“ prozradil Hřebejk s tím, že chystá další hrané projekty, které jsou ve fázi příprav. Kvůli vládním opatřením je práce na natáčení poněkud jiná, než tomu bylo před pandemií koronaviru, tak se v nejbližších měsících ukáže, kdy se do nich pustí. ■