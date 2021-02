Poslední měsíce je Monika Absolonová hlavně ženou v domácnosti: Jak to doma s malými syny zvládá?

Monika Absolonová Super.cz

„Dávám to dobře. Tomáš chodí do práce, Je pravda, že někdy mi bzučí v hlavě,“ svěřila se Super.cz Monika. „Matoušek do školky nechodí, je ještě malinký, a Tadeáš chodí, ale dávám ho tam sporadicky, teď tam třeba byl, ale pak museli všichni do karantény, to mě mrzí. Celou dobu tam neměli žádný případ covidu a teď jo, ale tahle doba to přináší. Já už jsem si covid také prodělala,“ svěřila se nám zpěvačka, která pevně věří, že se situace brzy zlepší.

V době, kdy nemůže hrát a vystupovat, si ale stihla splnit tajné přání. „Já si v téhle divné době paradoxně plním sny. Vždy jsem byla úzkoprsá a nosila jsem stejné vlasy a dlouhé, jenom jsem zesvětlovala a měnila třeba barvu a vždycky jsem toužila mít platinu,“ svěřila se Super.cz Monika s tím, že její kadeřnice byla proti. Experimenty s vlasy nedělala ani kvůli divadlu a muzikálu Evita, ve kterém zpívala.

Teď už několik měsíců nestála před publikem, tak si experiment s image mohla zkusit. „Původně mi měla udělat účes na vystoupení a skončilo to tady tím a já jsem ráda. Chtěla jsem být úplně dohola dole, ale to už asi takový pankáč nejsem a tolik odvahy nemám,“ svěřila se zpěvačka, kterou jsme potkali v jejím domovském divadle Studio DVA. Před živé publikum nemůže, ale z jeviště má možnost alespoň online vysílat v pravidelném pořadu Jsme s vámi a také svým fanouškům přes obrazovky zazpívat. ■