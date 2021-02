Už několik let úspěšně abstinuje: Bořek Slezáček se nyní rozpovídal o svém boji s alkoholem

Bořek Slezáček Foto: TV Nova

Už od puberty Bořek trpěl úzkostmi, útěkem před nepříjemnými stavy se mu tehdy stal právě alkohol, kterému začal postupně víc a víc holdovat. „Někdy na střední škole jsem zjistil, že mi je blbě, že mě uvnitř svírá velká ruka. Nebylo to příjemné, máte pocit, že máte strach a nevíte z čeho, nemůžete se nadechnout. Já jsem nevěděl, že to jsou úzkosti. Nicméně po dvou panácích je to pryč, tak co by to člověk řešil, když to může přepít,“ svěřil se Bořek Slezáček v pořadu 13. komnata na České televizi.

Jeho životní cesta byla jedním velkým večírkem. Do doby, kdy potkal současnou partnerku Žanetu. „Odstěhovali jsme se na venkov a mysleli, že se něco změní, ale naopak, vlastně jsem nedělal nic jiného, než že jsem chodil mezi barákem a venkovskou hospodou. Nedělo se nic jiného, jen pití se dělo,“ svěřil Slezáček s tím, že se svým pitím začal něco dělat až v době, kdy byla jeho partnerka těhotná.

„Ten moment, kdy mi to došlo, si pamatuji. Když jste v reprezentačním pití, v tom vrcholovým, tak se potíte, máte šílený stavy, deprese, nemůžete spát a v ten moment mi to došlo. Šel jsem za svojí lékařkou jí svěřit, že si myslím, že mám problém,“ vzpomíná Bořek. Ten měl sice opakované recidivy, především v zátěžových situacích, postupně to ale dostával pod kontrolu do takového stavu, v jakém je teď. „Začaly se zkracovat, až úplně vymizely,“ svěřil se herec, který je již několik let úplný abstinent. ■