Menzelové zbyly oči pro pláč: Dům, který pořizovala pro manžela Jiřího Menzela (✝82), je v hrozném stavu. Prodat se nedá!

Dnes by si koupi domu, který pořizovala kvůli zesnulému manželovi Jiřímu Menzelovi, (✝82) víc rozmýšlela. Kdyby nebyla Olga Menzelová (43) optimistického založení, zbyly by jí jen oči pro pláč. "Ten dům je v poměrně špatném stavu. Objevila se tam řada skrytých vad hned po jeho koupi," svěřila Super.cz.

S tím, že by se dal prodat, jak se v některých médiích objevilo, v nejbližší době rozhodně nepočítá. "Dům rozhodně není ve stavu prodeje. A to, že nám do něj o Vánocích nabouralo auto, už byla jenom taková třešnička na dortu na konec a vzala jsem to s humorem, protože stejně se nic jiného nedá dělat," řekla nám producentka.

Dům by každopádně potřeboval opravdu důkladnou rekonstrukci, o tom, že by na něm vydělala milióny, si může Menzelová nechat jen zdát. "Sice tam střídavě bydlíme, ale pokud bych chtěla dům prodat, tak bych to rozhodně nemohla udělat s čistým svědomím a prodat ho v tomto stavu, v kterém teď je, ten stav není dobrý. Uvidíme, co bude dál," uzavřela. ■