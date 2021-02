Dramatická role pro krále kasin. V klipu ho chladnokrevně odpraví sexy misska

Misska v klipu zastřelí Richarda Chlada Foto: Super.cz/archiv klipu Once

V poslední době se o Richardu Chladovi psalo buď v souvislosti s jeho expartnerkou Liou Kees, novou přítelkyní Annou-Marií Kánskou (ano, je to dcera Veroniky Kánské, představitelky Blaženy Škopkové z trilogie Slunce Seno, pozn. red.). Nyní se bývalý král kasin rozhodl rozšířit svůj mediální obraz v úloze herce. Milovník vnadných žen a luxusních aut si střihl roli v klipu k písni Once. Ten v Česku natáčel hudební producent Antonin Herbeck se zpěvačkou Anastasii Talley z New Yorku.