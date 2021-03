Ilustrační foto Profimedia.cz

Pánové si mezi sebou umí dělat pěkně kruté vtípky a v následujícím videu je jeden z nich. Starší pán se nejdřív podivuje, proč mu chce kolega měřit metrem hlavu, ale velice rychle nastane moment překvapení a rána do míst, kde to rozhodně nečekal. Ne, že to budete hned zítra na někom zkoušet!