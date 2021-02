Poznali byste po 30 letech Kudrnatou holku? Představitelka roztomilé Sue bojovala s alkoholem a je dvojnásobnou mámou

Alisan Porter jako desetiletá Sue a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Příběh tuláka Billa v podání Jima Belushiho a jeho roztomilé dcerky Sue, kteří se vychytrale snaží fingovat nehodu, aby vymámili peníze z vyděšené řidičky Frey (Kelly Lynch) bavil a dojímal celý svět.

Alisan jako Sue poznával na ulici každý, dětská sláva si ale vybrala svou daň o pár let později, když se přestěhovala do New Yorku. Od Kudrnaté holky si zahrála ještě v seriálu, ale spíš se věnovala divadlu. Velké město plné příležitostí a její rychlý nástup slávy se na Alison podepsal tak, že začala od problémů utíkat k alkoholu.

„Byla jsem zoufalá a unavená životem. Měla jsem zlomené srdce a zjistila jsem, že to, co mi vycházelo v minulosti, už vůbec nevychází. Ani trochu," svěřila se kdysi na blogu. "Čtyři roky jsem chodila na skupinová sezení, našla jsem si vlastního boha, k němuž jsem se modlila, meditovala jsem a vyspěla. Nepiji od 28. října 2007," netají se Alisan.

Děti, velký comeback a rozchod

V roce 2012 se vdala za herce Briana Autenrietha (seriál Tak jde čas). Z manželství vzešel syn Mason (8) a dcera Aria (6).

Její výrazný comeback přišel v roce 2016, kdy se přihlásila do americké soutěže The Voice, která se v minulosti těšila úspěchu také v Česku. Svým hlasem uchvátila diváky i porotu v čele s Christinou Aguilerou a Pharrellem Williamsem a soutěž nakonec vyhrála.

V prosinci 2017 prozradila, že s partnerem a otcem dětí už od března netvoří pár a jejich cesty se rozešly. „Zůstáváme blízkými přáteli a jsme odhodlaní udělat vždy maximum pro naše úžasné děti,“ napsala Alisan na Twitter.

Jak se zdá, dnes se Alison znovu daří a je spokojená. Dle sociálních sítí nepolevila v nastavených pravidlech a způsobu života, kterými zvítězila nad alkoholem, medituje a propaguje nejrůznější aromatické oleje a ekologické produkty. I nadále se úspěšně věnuje zpěvu. ■