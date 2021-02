Jedna z nejkrásnějších muzikálových hereček je single. Sexy brunetka potvrdila rozchod

Aneta Vacek Michaela Feuereislová

"Ano, je to tak, nejsme již spolu," řekla Super.cz Aneta. Vztah pár ukončil ještě před koncem minulého roku. "Zůstali jsme kamarádi, řekli jsme si, že to pro nás oba bude lepší. Vím, že se to tak říká, ale opravdu spolu vycházíme dobře," dodala Vacek.

Aneta je nyní s maminkou a synem na dovolené. Coby muzikálová herečka je bez práce. Doufá, že se brzy situace zlepší a ona se zase vrátí do divadla. ■