Jitka Schneiderová v posteli s o 15 let mladším chlapem: Takhle spolu laškují v milostné scéně

Jitka Schneiderová v milostné scéně v Anatomii života Video: Instagram Anatomie života

Herečka Jitka Schneiderová (47) ztvárňuje jednu z hlavních rolí v seriálu Anatomie života. A její postava, zdravotní sestra, se ocitne v posteli s téměř o generaci mladším milencem. Toho ztvární dvaatřicetiletý herec Aleš Petráš, který je ve skutečnosti o patnáct let mladší než Jitka.

Všichni herci se shodují, že hraní milostných scén není většinou nic příjemného. A to tím spíš, když už vám není dvacet let a jako „postelový“ partner je vám přidělen výrazně mladší kolega, kterého znáte z jiných projektů. A přesně to se Jitce stalo.

Scénář poslal její postavě, vrchní sestře Heleně, do cesty sympatického Matyho, kterého ztvárnil Aleš Petráš. Maty je zdravotní bratr a stará se o jejího manžela, který je již dva roky v kómatu. K Heleně, která za svým mužem každý den dochází, vzplane láskou. Nejprve jí všemožně neúspěšně nadbíhá, ale pak se diváci dočkají zlomu. Tato dvojice se velmi rychle sblíží, a to i intimně.

Jitka Schneiderová se tak ocitne v náručí Aleše Petráše, jemuž hrála nadřízenou v detektivním seriálu Profesor T. Tam šlo tedy o úplně jiné natáčení, intimnosti se nekonaly. Od té doby se ale v životě obou mnohé změnilo – Alešovi Petrášovi se narodil potomek a Jitka Schneiderová upevnila svůj vztah s přítelem Lukášem. ■