Tajemství miminka Lucie Polišenské ve Slunečné. Jedná se vždy o stejného chlapce?

Lucie Polišenská a Martin Sitta ve Slunečné Foto: FTV Prima

V tomto případě tedy s miminky, která jsou od sebe k nerozeznání. Miminka totiž „nesmí dlouho pracovat“, a tak se natáčí rovnou se dvěma. „S dítětem už točím přes tři měsíce a musím říct, že i když jsou to dva kluci, Matěj a Olík, tak je od sebe rozeznám. Ale nedávno jsem se třeba ptala kluků na place, a ti jednoho od druhého nepoznají,“ usmívá se Lucie Polišenská, která si zatím na natáčení s prcky nemůže stěžovat. „Musím říct, že kluci jsou hrozně hodní, spolupracují a na to, že je mají v náručí cizí lidé, jsou úplně zlatí,“ těší ji.

O nejmenší herce ve Slunečné se stará Veronika Duchková, která obsazuje seriálové epizodní role. „Vždy vím z produkce dostatečně dopředu, jak staré dítě je na natáčení potřeba. Spolupracujeme s hereckou agenturou, která nám děti pomáhá hledat. Většinou je dobré mít ta miminka dvě nebo i tři. A nejlépe, aby si byla podobná. První důvod je, že miminka nesmí dlouho pracovat. Druhý důvod je ten, že se vždy na plac bere to spokojenější,“ prozradila tajemství miminek na place.

A s tím souhlasí i seriálová maminka Lucie Polišenská. „Maminky kluků nám v tom moc pomáhají. Vždy se snaží, aby byli vyspaní, najezení a v pohodě. V případě, kdy potřebujeme, aby chvilku křičeli, i to zařídí. Sice vám to trhá srdce, ale na tu chviličku se to dá,“ říká.

Ne vždy je ale nutné, aby v ruce držela malého človíčka. V okamžiku, kdy přijde řada na natáčení, kde není potřeba, aby miminku bylo vidět do obličeje, nahrazují se panenkami, které můžou točit kdykoliv.

„Většinou to je v případě, když jsou děti v kočárku, a taky to hodně záleží na režisérovi, který určí, kdy je třeba detail dítěte, a kdy ho může zaskočit panenka. V případě, že se točí s živým dítětem, jsou na place obě miminka a poctivě se v natáčení střídají,“ uzavírá Veronika Duchková. ■