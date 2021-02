Foto ze svatby a slova o seznámení: Miroslav Donutil a jeho žena Zuzana nechali nahlédnout do soukromí

Ukázka z dokumentu Pan herec Miroslav Donutil Video: Česká televize

Herec Miroslav Donutil (69) letos slaví velké životní jubileum, kulaté sedmdesáté narozeniny. Při té příležitosti vznikl dokument s názvem Pan herec Miroslav Donutil, který nechá nahlédnout do profese, ale také do soukromí oblíbeného herce a vypravěče. Koncipován je jako dialog otce a syna, před kameru se herec postavil s mladším synem Martinem.

Se svým slavným otcem si povypráví o profesi, již mají společnou, a která v případě Donutila staršího zahrnuje desítky skvělých televizních, filmových a divadelních rolí. Jen namátkou zmiňme filmy Černí baroni, Pelíšky, Balada pro banditu nebo Dědictví aneb Kurvahošigutntág či představení Sluha dvou pánů (Národní divadlo), Zahradní slavnost (Divadlo Husa na provázku) nebo Amadeus (Divadlo Husa na provázku).

Ve filmu nechybí ani starší syn Tomáš a manželka Miroslava Donutila Zuzana. Jsou spolu už víc jak 43 let. Seznámili se v Brně na večírku v roce 1977.

„Vůbec jsem nevěděla, že je to herec a že hraje v Divadle na provázku (slovo „husa“ musel soubor na konci 60. let vypustit. Do názvu se opětovně vrátilo v roce 1990 - pozn.). Byl to prostě jen kluk, který mi byl milý a sympatický. Rodiče to, myslím si, zvládli rychle jako já, protože Mirek si je dokázal velmi rychle získat,“ uvedla Donutilová.

S tím, že manželovo povolání bere spoustu času, je srovnaná. „Náš společný život je o tom, že jsem hodně sama, s dětmi, protože jsem si prostě vybrala mužského, který má hodně práce. Tak to mám,“ říká. Sama podniká v kavárnictví.

„Obdivuju na ní to, že je velmi tolerantní, velmi inteligentní a velmi cílevědomá. Která žena si dokáže splnit svůj životní úkol, své životní poslání, tak jako má žena, tak si myslím, že musí být šťastná,“ říká Donutil a přímo navazuje: „Vymyslela si kavárnu, nikdy s tím nepřišla do styku, a zrealizovala to. Jsem rád, že ji třiačtyřicet let mám.“

Dokument Pan herec Miroslav Donutil uvidí diváci 6. února večer na ČT1. ■