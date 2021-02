Svatební album z Malediv: Soutěžící z MasterChefa se pochlubila nádhernými snímky

Lucie Čižmárová se pochlubila svatebním albem z Malediv. Foto: archiv L. Čižmárové

"Kvůli situaci v Čechách jsme museli zrušit původní svatební plán na tuzemskou svatbu. Manžel si vždy přál svatbu na pláži, a tak jsem se nechala přemluvit. Vybrali jsme si Maledivy. Svatba v tomhle ráji se ukázala jako skvělá varianta," vysvětluje, proč zvolili právě tuto destinaci.

"Mně se vždy tajil dech při představě svatby na pláži, a tak se i stalo. Máme samozřejmě naplánovanou i párty svatbu v České republice s rodinou a přáteli, až se situace uklidní," doplnila, že ani její nejbližší o mejdan nepřijdou.

Pokud jde o její model, už předtím prozradila, že vložila důvěru do svého kolegy ze soutěže, módního návrháře Pavla Berkyho.

"Pavel je top módní guru. Moje zadání znělo pouze: Na ramínka, s kapsami a máš na to pouhých deset dní. Co ale Pavel vytvořil za tak krátkou dobu a bez jediné zkoušky? Naprosto nádherné šaty s úžasnou dlouhou vlečkou. Viděla jsem je kvůli zdravotním problémům až den před odletem a vůbec jsem netušila, co si pro mě připraví. Je opravdu kouzelník," uzavřela Lucka, která díky tomu, že obřad proběhl na pláži, nemusela shánět střevíčky a vdávala se bosá. ■