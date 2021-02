Porotce SuperStar a hudebník Ondřej Hejma slaví 70: Do nového klipu obsadil i manželku, s níž je skoro 50 let

Ondřej Hejma obsadil do klipu Evropanka Blanka svoji manželku Video: Ondřej Hejma - official

Její předzvěstí byl už videoklip k písni Evropanka Blanka, který spatřil světlo světa v říjnu. Poprvé do něj obsadil i svoji manželku Vladimíru, lékařku, s níž žije už skoro padesát let. Jako hold její práci děj umístil do kavárny Modrý domeček, kde obsluhují lidé s hendikepem, a který jeho žena zakládala.

Na svém sólovém albu, které je výsledkem pětiletého úsilí, Hejma nabízí celkem devět nových nahrávek, včetně cover verzí, které autorsky i stylově pokrývají celý jeho současný svět inspirovaný klasickým blues, folkem či indie rockem, ale i vokálními harmoniemi kalifornského west-coastu.

„Vždycky jsem měl slabost pro písničkovou tvorbu šedesátých let, kde se právě všechny tyhle žánry spojujou. Hledal jsem parťáky, kteří by to se mnou dali dohromady, a tak vzniklo příležitostné sdružení pro klubové koncerty, a nakonec tohle album. Něco jako Traveling Wilburys," vysvětluje Hejma k albu, které vyjde 5. února.

Hejma, který je vystudovaný filolog a věnoval se překladům z angličtiny a čínštiny, se před pěti lety podruhé narodil, když se podrobil náročné operaci srdce. A mimochodem, velký dárek k sedmdesátinám vlastně dostal už dopředu. Jeho dcera Tereza před měsícem porodila syna Huga a hudebník se tak stal dědečkem. ■