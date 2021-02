5 vražd, které otřásly Hollywoodem: Tyto slavné měli na svědomí stalker, žárlivý manžel, ale i sériový vrah

Dorothy Stratten s Hughem Hefnerem Profimedia.cz

Dorothy Stratten

Dorothy Stratten se proslavila v roce 1979 jako Miss Playboy a následně jako Playmate roku 1980. Kromě modelingu vystupovala v televizi a snažila se prosadit jako herečka. V tom ji ale brzdil žárlivý manžel Paul Snider, promotér klubů ve Vancouveru a pasák. Přátelé, včetně proslulého Hugha Hefnera, ji před ním varovali. Dorothy od manžela odešla poté, co si najal soukromého vyšetřovatele, aby ji sledoval, a začala si románek s Peterem Bogdanovichem, jenž režíroval snímek A všichni se smáli, její první větší filmový počin. 14. srpna 1980 se s Paulem setkala v jejich domě, aby probrali rozvod. Paul byl k nezastižení několik hodin, když se konečně dostali do jeho pokoje, našli v něm dvě nahá těla, Dorothy a Paula. Policie věří, že Snider svou ženu zastřelil, poté znásilnil její mrtvé tělo a pak obrátil zbraň proti sobě. Dorothy bylo pouhých 20 let.

Rebecca Schaeffer

Z vraždy Rebeccy Schaeffer naskakuje dodnes husí kůže. A to především proto, že ji měl na svědomí stalker, a stalking se týká i dnešních hvězd. Robert John Bardo byl herečkou posedlý a napsal jí několik dopisů. Dokonce za ní přijel do ateliérů, kde se natáčel seriál My Sister Sam, ale nedostal se přes ochranku. Po zhlédnutí filmu Scenes From the Class Struggle in Beverly Hills, kde měla Rebecca milostnou scénu, se rozhodl, že se jí musí pomstít, protože se stala “další hollywoodskou courou“. 18. července 1989 ji navštívil v jejím domě, Rebecca otevřela dveře a po krátkém rozhovoru Barda požádala, aby ji už víckrát neobtěžoval. Ten odešel a posnídal v blízké restauraci, o hodinu později se do domu vrátil. Herečka mu bohužel znovu otevřela a Bardo ji střelil do hrudi. Sousedi přivolali policii a herečku převezli do nemocnice, kde byla o půl hodiny později prohlášena za mrtvou. Roberta zatkli následující den, byl shledán vinným z vraždy a odsouzen na doživotí bez možnosti žádosti o snížení trestu.

Gianni Versace

Proslulý návrhář Gianni Versace a bratr Donatelly byl chladnokrevně zastřelen 15. července 1997, když se vracel z ranní procházky do svého domu v Miami. Muž jménem Andrew Cunanan ho dvakrát střelil do hlavy. Cunanan spáchal sebevraždu o osm dní později na svém hausbótu, když se k němu snažila dostat policie. Později se ukázalo, že byl Andrew sériový vrah, který měl na svědomí před Giannim minimálně pět dalších obětí. Vzhledem k jeho smrti policie přiznala, že se nikdo nikdy pravděpodobně nedozví, proč si za oběť zvolil právě Versaceho.

Bob Crane

Bob Crane měl opravdu zářnou hollywoodskou kariéru, a kromě hraní proslul jako bubeník nebo rádiový moderátor či DJ. V červnu 1978 byl nalezen mrtev ve svém domě ve Scottsdale. Jeho tělo objevila kolegyně Victoria Ann Berry, vydala se za ním poté, co se nedostavil na smluvený oběd. Crane byl podle policie ubit fotoaparátem a kolem krku měl omotanou elektrickou šňůru. Policie zhlédla jeho video nahrávky a vyšetřování je dovedlo k jeho příteli Johnu Carpenterovi. Prohledali jeho auto a našli v něm stopy krve, které se shodovaly s typem Crana. Testy DNA se však v té době neprováděly, a tak byl Carpenter vyslýchán kvůli vraždě přítele až v roce 1992. Během soudního procesu v roce 1994 byl ovšem osvobozen. Cranova vražda zůstala nevyřešena.

Phil Hartman

Phil Hartman byl velmi oblíbeným hercem své doby. Díky show Saturday Night Live nebo filmům jako Nevítaná návštěva jej považovali za geniálního komika. V roce 1987 se oženil s modelkou a začínající herečkou Brynn Omdahl. Měli spolu dokonce dvě děti. Brynn se ale jen těžko srovnávala s manželovou slávou, zatímco se sama snažila prorazit. Pocity vlastní nejistoty utápěla v alkoholu a drogách a několikrát absolvovala léčení. 28. května 1998 se kvůli drogám ostře pohádala s manželem. Ve tři hodiny ráno spícího Hartmana třikrát střelila, dvakrát do hlavy, jednou do boku. Poté odjela do domu kamaráda Rona Douglase, kde se ke zločinu přiznala. Ron ji vzal zpět do jejich domu, aby se přesvědčil, a když objevil Philovo tělo, zavolal policii. Brynn se zamkla v koupelně, kde si nakonec vzala život, dala si zbraň do úst a vystřelila. ■