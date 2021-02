Demi Moore promluvila o přehlídce, která vyvolala spekulace o jejím obličeji: Takhle ji popsala

Demi Moore Profimedia.cz

„Bylo to pro mě výjimečné… Cítila jsem se kouzelně a rozhodně na to nikdy nezapomenu. Byla to pocta,“ řekla o přehlídce v modelčině youtubovém pořadu No Filter With Naomi. O spekulacích ohledně svého zevnějšku ale pomlčela.

Za ten nejspíš mohlo nešťastné konturování. Maskéři to s ním zjevně přehnali. Demi se v minulosti nejednou nechala slyšet, že neholduje botoxu ani jiným zákrokům. A v civilu její tvář opravdu působí přirozeným dojmem.

„Nelíbí se mi představa operace kvůli zpomalení stárnutí. Skalpel vás neučiní šťastnými,“ řekla v roce 2007 Daily Mailu. ■