Láďa Hruška ukázal, kde vyrostl a promluvil o stavu svého konta

Láďa Hruška Video: Herminapress

Hruška je nejen moderátorem a kutilem, ale původně i učitelem a také spisovatelem. Pro děti napsal knížku a teď se vrhne i na nové recepty.

„Kdyby mi před několika lety někdo řekl, že budu psát knížky pro děti, tak si poklepu na čelo. Ale před pár dny jsem odevzdával už třetí díl Průšvihů drzého záškoláka. Na předchozí díly mám právě od školáků kladné zpětné reakce a chtějí další díly,“ říká Hruška, který prý knihy nepíše pro peníze.

Láďa Hruška o psaní knížek pro děti

Herminapress

„Kolik mám na účtu? Nevím, a to nejsem nějaký lajdák, který by si nekontroloval stav svého konta. Spíš jsem svědomitý, abych já odeslal své platby a měl poplacené všechny složenky. Ale kolik mi přijde, o to se moc nestarám. To se nechám vždycky mile překvapit. Spíš mě uhánějí, abych si fakturoval honoráře. Teď zrovna v rozhlase jsem si půl roku nefakturoval,“ překvapil Hruška.

A co se týče jídel, i v době, kdy byly otevřené hospody, dělal si do práce poctivé krabičky. Žádnou dietu přitom nedrží. „Rád jím to, co si uvařím. Dělám si do práce krabičky a lidi se mě ptají, co držím za dietu a co jím. Dostal jsem tedy za úkol sestavit Láďovy krabičky jako kuchařku,“ uvedl moderátor, jenž je prý v soukromí úplně jiný, než byste do něj řekli.

Žádného extroverta v něm nenajdete.

„Jsem kupodivu tichý, všichni se diví, že nehýřím vtipy a nejsem středem pozornosti, to lidi zarazí, když mě poznají. Často slýchávám větu: člověče, kdybych tě nepoznal, tak bych neřekl, že si takový fajn týpek. Televize je takové malé divadélko, ale o tom ta televize je, že tam musí být emoce,“ míní Hruška. ■