Po letech bude zase zpívat: Jan Čenský se pustil do zkoušení první muzikálové role v životě

Herce Jana Čenského (59) si mnozí dodnes spojují s jednou z jeho prvních rolí. V roce 1980 si po boku Ivany Andrlové zahrál v pohádce Princové jsou na draka, kde zpíval už zlidovělou píseň Dělání, dělání. Od dob, co zpíval v pohádce s písněmi Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, už uběhla pěkná řádka let, herec se nyní do muzikálu pustil znovu.