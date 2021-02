Při odletu ještě o zpřísnění cestovních podmínek nevěděla: Eva Perkausová vystavuje božské tělo na Maledivách

Eva Perkausová se vyhřívá na Maledivách. Foto: archiv E. Perkausové

Odletěla, aniž by tušila, že se zpřísní cestovní pravidla. Krásná moderátorka Eva Perkausová (26) si s přítelem Ivanem užívají slunce, tyrkysové moře a bílé pláže na Maledivách. Jak to bude přesně mít s návratem domů, zatím neví.

"Pravidla nastala ve chvíli, kdy už jsme byli mimo Českou republiku. Prý by se ale karanténa neměla vztahovat na cestující, kteří v době nového omezení už byli v zahraničí. Budu konkrétně zjišťovat vše zítra. Každopádně, pokud by musela nastat pětidenní karanténa po příletu, tak si služby budeme muset měnit s kolegy," napsala z dovolené Super.cz.

Pokud bude muset do karantény, volno se jí nuceně protáhne. "Jsme tady na devět dní, ale z toho dva dny zabere cesta," upřesnila.

Nicméně liduprázdné pláže si užívá, co to jde. "Je to tu opravdu kouzelné. Ovšem cestování v dnešní době s veškerými restrikcemi už není to, co bývalo. Myslím, že je to na delší dobu poslední dovolená, tak se ji snažíme užít se vším všudy," dodala. ■