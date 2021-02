Tahle ji nahradila: Místo vyzývavé krásky odletí na světovou soutěž brunetka s dokonalým tělem a novými silikony

Denisa Spergerová bude reprezentovat ČR na světové soutěži krásy. Foto: archiv Fashion Island (6x)

Ředitelce soutěže krásy Miss Czech Republic Taťáně Makarenko (31) se ulevilo. Má náhradu za krásnou Barboru Aglerovou, která se zranila a nemůže za tři týdny odcestovat na jednu z největších světových soutěží krásy Miss Grand International do Thajska.

Makarenko musela rychle najít novou kandidátku. A během posledních 24 hodin ji našla. Do Thajska na konci února odletí loňská vítězka její soutěže krásy Denisa Spergerová (20).

"Nebylo to jednoduché rozhodování. Každá dívka se hodí na jinou soutěž. Navíc je velmi málo času na přípravu dívky. Denisa naši zemi loni reprezentovala na světové soutěži Miss World. Myslím si, že je připravená, ví přesně, co se od ní očekává, je to nádherná dívka a dokonalým tělem a odpovídá kráskám, které na Miss Grand International bodují. Jsem si jistá, že jsem vybrala dobře, a velmi mě těší, že Denisa nabídku přijala," řekla Super.cz Taťána.

Dnes již s Denisou probíhá focení a natáčení. Všechny materiály se musí rychle poslat organizátorům do Thajska. "Máme přípravy, abychom s týmem dodali všechny fotky, videa. Včera jsem přes noc vyplňovala všechny potřebné dokumenty. Všechno stíháme v deadlinu, abychom neměli znevýhodněnou novou kandidátku," dodala Makarenko. ■