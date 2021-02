To je lásky! Megan Fox už se prý nemůže dočkat rozvodu, vztah s potetovanou hudební hvězdou bere velmi vážně

Megan Fox a Machine Gun Kelly při příchodu na SNL Profimedia.cz

Fotografie příchodu, stejně jako Kellyho vystoupení v SNL, vzbudily značnou pozornost. Zdroje E! News navíc hovoří o tom, že se herečka vyloženě nemůže dočkat rozvodu s Brianem Austinem Greenem (47), s nímž má tři syny a byla ve svazku 10 let.

Na rozvodu prý pracují, ale Green dle zdrojů nijak nepospíchá. „Megan by to ráda měla za sebou co nejrychleji, Brian ale zase tolik nespolupracuje,“ citují zdroj E! News.

Vztah s rapperem, o němž už nesčetněkrát hovořila jako o své spřízněné duší, prý bere Fox velmi vážně a věří, že s ním zůstane navěky.

S Colsonem Bakerem, jak zní jeho rodné jméno, je spojována od loňského léta. Románek vyšel najevo těsně poté, co Green oznámil jejich rozchod. Poznali se ovšem už v druhé polovině roku 2019, kdy spolu točili film Midnight in the Switchgrass. Tehdy se do něj herečka také dle vlastních slov bezhlavě zamilovala.

Green se od Nového roku objevuje s tanečnicí Sharnou Burgess a zdá se, že po manželce také příliš neteskní. Fox a Green by podle všeho měli mít po rozvodu syny Journeyho (4), Bodhiho (6) a Noaha (8) ve střídavé péči. ■