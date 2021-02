Bývalá manželka hollywoodského krasavce ukázala figuru po dvou porodech. Tanečnice se stravuje podle diety 80/20

Jenna Dewan Profimedia.cz

I bývalá manželka Channinga Tatuma podlehla oblíbené dietě 80/20, která se zakládá na tom, že z 80 % jíte výhradně zdravě a tělu prospěšné potraviny a 20 % máte na svobodný výběr a můžete nechat své chuťové buňky vybrat cokoliv. Důležité je najít správný balanc a nepřekročit míru nezdravého.

„Netrápím své tělo, ale snažím se jíst zdravě většinu času,“ uvedla v rozhovoru Dewan. K tomu samozřejmě pravidelně cvičí a jejím nejoblíbenějším pohybem je pilates. „Dostane vás do formy neskutečně rychle a budete se cítit opravdu silnější. Ta tanečnice ve mně to miluje, protože to aktivuje svaly ve středu těla,“ nemůže si vynachválit Jenna.

Samozřejmě nepřestává s tancem, kterému se věnuje celý život a jenž jí vynesl nejen hlavní roli ve filmu Let’s Dance, ale i vztah se slavným hollywoodským krasavcem, s nímž se do sebe během natáčení zamilovali. Jejich manželství trvalo 9 let a mají společnou dceru Everly. Jenna je nyní zasnoubená se Stevem Kazeem, kterému porodila před necelým rokem syna Calluma.

„Stále tančím, i v kuchyni. Callum se mi směje, když tančím, a obzvlášť, když mu během tance předvedu pořádný vlasový kolotoč. To se pak směje na celé kolo. Evie často vykřikuje: Čas na párty, tancujeme,“ prozradila něco ze svého soukromí dvojnásobná matka. ■