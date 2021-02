Britney Spears si své příspěvky tvoří sama, nikdo jí nic nepodsouvá, ohradila se proti hejtům zpěvaččina mediální poradkyně

Britney Spears Profimedia.cz

Spoluzakladatelka společnosti CrowdSurf Cassie Petrey, která Britney zastupuje, se rozhodla odpovědět na dlouhodobé hejty, které padají i na její hlavu.

„Britney několikrát opakovala, že své posty na Instagramu sama vytváří, a lidé přesto neustále věří konspiračním teoriím o její kontrole. Britney si příspěvky sama vytváří, sama píše popisky, hledá si fotky na Googlu, Pinterestu i vtipné obrázky. Všechno dělá sama a nikdo jí nic nepodsouvá,“ uvedla hned na začátku prohlášení Cassie.

„I videa si upravuje sama, a pokud s nimi chce pomoct, přesně řekne, jak se má zeditovat a sama poté posoudí, jestli jej na sociální sítě přidá, nebo ne,“ reagovala na jednu z konspiračních teorií, která mluví o tom, že Britney dává ve svých videích nenápadná znamení, že jí má někdo pomoci, aby tam zůstala i po úpravě provedené jejím týmem.

„Britney nehledá pomoc, jak se neustále opakuje v komentářích, ale jen žije svůj život a snaží se bavit na Instagramu. To nejlepší, co pro ni můžete udělat, je být na ni hodní. To je to, co ona chce. Nešikanujte ji, nezaslouží si to. Užívá si zábavu při vytváření příspěvků a sdílení snímků, které má sama ráda, to je vše. Není za tím žádná tajná agenda a doufám, že to lidé konečně pochopí a uvidí to správně,“ zmínila také Petrey, která zdůraznila, že každá osobnost má svůj mediální tým a každý také funguje jinak.

Zpěvaččiným zákonným opatrovníkem je od jejího zhroucení v letech 2007 a 2008 její otec Jamie. Na tuto skutečnost neustále poukazují její fanoušci, kteří dlouhodobě mluví na sociálních sítích o jejím osvobození. ■