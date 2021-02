Před rokem zpěvák ležel v nemocnici po operaci srdce: Kromě zdraví si přeji, aby se nám vrátily ukradené životy

Bohouš Josef Michaela Feuereislová

Muzikálový zpěvák Bohouš Josef (59) dnes slaví narozeniny. Naposledy si zahrál roli vypravěče Kelleyho v muzikálu Michala Davida Kat Mydlář v Divadle Broadway začátkem října a už se mu po divácích i kamarádech z divadla stýská. Před rokem mu totiž hraní na několik měsíců zhatila náhlá operace srdce, nyní pochopitelně současná koronavirová pandemie. Před týdnem také oslavil první rok bez zapálené cigarety. My jsme frontmana skupiny Burma Jones vyzpovídali, jak stráví dnešní den.

„S manželkou Alenkou jsme si zrovna před chvílí říkali, jak by bylo fajn si zajít na narozeninovou večeři do restaurace. Protože to nejde, zajdu podpořit restauratéry k výdejovému okénku a sníme si jídlo doma,“ řekl Super.cz oslavenec. „Něco sladkého s překvapením mi Alenka určitě přichystá, nechám se překvapit, jestli mi třeba upeče dort.“

A co si zpěvák letos přeje? „Kromě zdraví si přeji, aby se nám všem vrátily naše ukradené životy,“ řekl Bohouš Josef, kterému poslali přání také kolegové z divadla.

„Bohoušku, přeji ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, pevné zdraví a doufám, že za rok ty kulatiny oslavíme už ve velkém stylu,“ vzkázal Daniel Hůlka. „Přeji ti k tvým krásným narozeninám všechno nejlepší, a hlavně pevné zdraví. Moc se těším, až se potkáme v divadle a budu ti moct dát pusu a popřát osobně. Opatruj se a užij si svůj krásný slavný den,“ poslala gratulaci Kateřina Brožová.

„Bohoušku, ze srdce ti přeji nevyčerpatelné množství šťastných chvil, pevnou víru a zdraví, tunu lásky, a hlavně ať už si co nejdříve zazpíváš před publikem,” vzkázala mu kolegyně Ivana Jirešová.

„Bohouškovi přeji ke skoro jubileu jen to nej, a aby mu to vydrželo na těch pověstných “prknech” ještě spoustu let,” přidal se Marian Vojtko. “Všechno nejlepší k narozeninám Bohoušku. A doufám, že si brzy trsneme,” popřála tanečnice Lenka Návorková, známá ze soutěže StarDance. ■