Rybář Jakub Vágner leží v nemocnici s malárií

Jakub Vágner Foto: Facebook J. Vágnera

Na svou poslední cestu do Afriky Jakub Vágner (39) asi jen tak nezapomene. Po příjezdu skončil v nemocnici s malárií. „Návrat do České republiky jsem si představoval trošku jinak, ale nedá se nic dělat,“ říká Vágner.

Vágner se před pár dny vrátil z Konga a dostal vysoké horečky. Vzhledem k tomu, že nemoc už v minulosti několikrát prodělal, poznal, oč jde. „Bylo mi víceméně jasné, co se děje, že jsem si přivezl malárii. Měl jsem ji sedmkrát, ale už jsem se jí dlouhé roky vyhýbal,“ svěřil z nemocničního lůžka.

„Na Bulovce se o mě starají perfektně, před chvílí za mnou byla paní, která už mi roky kontroluje krev a vidí všechna ta zvířátka, která si s sebou přivezu,“ říká rybář a dobrodruh s nadsázkou.

Přestože to nejhorší má zjevně za sebou a antimalarika začala působit, výkyvy horeček mu dávají zabrat. „Pořád mám teploty přes 39. Klasická malárie, chvíli vám je na umření, pak zase dobře, pak zase na umření. Ale je to součást hry, když do takových destinací jezdíte,“ přiznává Vágner.

Dobrodruh nezapomněl fanouškům vysvětlit, jaký hmyz ho nepříjemnou nemocí nakazil. „Malé zvířátko, komár Anofeles, který nebzučí, a ať vás kousne kamkoliv, včetně do řiti nebo do kotníku, přivezete si takový bordel,“ dodává s dávkou humoru.

I přes zdravotní následky Vágner na svou zatím poslední výpravu vzpomíná s radostí. „Jinak musím říct, že Kongo bylo úžasné. Stálo to za to. Určitě z toho bude film, ještě se tam jednou musím vrátit,“ dodává. ■